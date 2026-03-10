Ramush Haradinaj: Presidentja e ka respektuar Kushtetutën, mosshpallja e dekretit do të ishte shkelje

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj në Politiko tha se presidentja e vendit e ka respektuar Kushtetutën në vendimet e saj dhe se mosveprimi do të përbënte shkelje kushtetuese. “Sa jam jurist dhe sa jam pjesë e misionit të vendit, mendoj që presidentja e ka respektuar Kushtetutën dhe e ka mbrojtur atë”,…

Lajme

10/03/2026 22:37

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj në Politiko tha se presidentja e vendit e ka respektuar Kushtetutën në vendimet e saj dhe se mosveprimi do të përbënte shkelje kushtetuese.

“Sa jam jurist dhe sa jam pjesë e misionit të vendit, mendoj që presidentja e ka respektuar Kushtetutën dhe e ka mbrojtur atë”, u shpreh ai.

Sipas Haradinajt, afatet kushtetuese janë të qarta dhe nuk mund të ndryshohen nga asgjë e as nga procedurat politike.

“Afati kushtetues është afat. Nuk mundemi me e ndryshu as procedura, as asgjë tjetër”, tha tutje Haradinaj.

Duke folur për zhvillimet institucionale dhe interpretimet kushtetuese, Haradinaj tha se Kushtetuta e Kosovës është relativisht e re dhe se shumë situata po ndodhin për herë të parë, prandaj sipas tij shpesh kërkohet interpretimi i Gjykatës Kushtetuese.

“Kushtetuta jonë është e re dhe shumë zhvillime ndodhin për herë të parë. Vendimet e gjykatës i zbërthejnë këto situata që janë të paqarta dhe kërkojnë interpretim”, tha Haradinaj në Politiko.

Ai theksoi se nga këndvështrimi i tij juridik dhe politik, presidentja ka vepruar në përputhje me Kushtetutën.

“Sa jam jurist dhe sa jam pjesë e misionit të vendit, mendoj që presidentja e ka respektuar Kushtetutën dhe e ka mbrojtur atë”, u shpreh ai.

Sipas Haradinajt, afatet kushtetuese janë të qarta dhe nuk mund të ndryshohen nga asgjë e as nga procedurat politike.

“Afati kushtetues është afat. Nuk mundemi me e ndryshu as procedura, as asgjë tjetër”, tha tutje Haradinaj.

Artikuj të ngjashëm

March 10, 2026

SHBA shkatërron 16 anije iraniane që minonin Ngushticën e Hormuzit, publikohen...

March 10, 2026

“Më mbajti një orë duke më maltretuar psiqikisht”, dëshmitarët rrëfejnë se...

March 10, 2026

Digjet një punëtori dhe një objekt ndihmës në Mushtisht të Suharekës

March 10, 2026

Lufta në Lindjen e Mesme, 11 kosovarë të evakuuar nga Dubai...

March 10, 2026

Tension në Ngushticën e Hormuzit: SHBA paralajmëron Iranin për mina detare,...

March 10, 2026

Numra të rastësishëm e kod persian: Një sinjal misterioz radioje trondit...

Lajme të fundit

SHBA shkatërron 16 anije iraniane që minonin Ngushticën...

“Më mbajti një orë duke më maltretuar psiqikisht”,...

Digjet një punëtori dhe një objekt ndihmës në Mushtisht të Suharekës

Lufta në Lindjen e Mesme, 11 kosovarë të...