Ramush Haradinaj: Presidentja e ka respektuar Kushtetutën, mosshpallja e dekretit do të ishte shkelje
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj në Politiko tha se presidentja e vendit e ka respektuar Kushtetutën në vendimet e saj dhe se mosveprimi do të përbënte shkelje kushtetuese. “Sa jam jurist dhe sa jam pjesë e misionit të vendit, mendoj që presidentja e ka respektuar Kushtetutën dhe e ka mbrojtur atë”,…
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj në Politiko tha se presidentja e vendit e ka respektuar Kushtetutën në vendimet e saj dhe se mosveprimi do të përbënte shkelje kushtetuese.
“Sa jam jurist dhe sa jam pjesë e misionit të vendit, mendoj që presidentja e ka respektuar Kushtetutën dhe e ka mbrojtur atë”, u shpreh ai.
Sipas Haradinajt, afatet kushtetuese janë të qarta dhe nuk mund të ndryshohen nga asgjë e as nga procedurat politike.
“Afati kushtetues është afat. Nuk mundemi me e ndryshu as procedura, as asgjë tjetër”, tha tutje Haradinaj.
Duke folur për zhvillimet institucionale dhe interpretimet kushtetuese, Haradinaj tha se Kushtetuta e Kosovës është relativisht e re dhe se shumë situata po ndodhin për herë të parë, prandaj sipas tij shpesh kërkohet interpretimi i Gjykatës Kushtetuese.
“Kushtetuta jonë është e re dhe shumë zhvillime ndodhin për herë të parë. Vendimet e gjykatës i zbërthejnë këto situata që janë të paqarta dhe kërkojnë interpretim”, tha Haradinaj në Politiko.
Ai theksoi se nga këndvështrimi i tij juridik dhe politik, presidentja ka vepruar në përputhje me Kushtetutën.
