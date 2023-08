Ramush Haradinaj n’Mejdan: E akuzon Kurtin si tradhëtar të lidhur me “shërbime” Ish-kryeministri Ramush Haradinaj në një intervistë të gjatë për lajmi net ka folur për zhvillimet e fundit politike në vend. Ai ka thënë se Kosova me Albin Kurtin kryeministër ka humbur shumë, dhe se me pasojat do të njoftohemi në të ardhmen. “Kosova ka humbë shumë, Kurti tu bo eksperimente, pasojat e këtyre veprimeve do…