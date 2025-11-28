Ramush Haradinaj: 28 Nëntori i zbrazët pa bashkëluftëtarët që po gjykohen padrejtësisht në Hagë
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur se ka marrë pjesë sot në pritjen e organizuar nga OVL-UÇK-ja për ndër të 28 Nëntorit. Në një postim në Facebook, ai tha se sot e pati nderin t’u urojë kategorive të dala nga lufta e UÇK-së festën e 28 Nëntorit. Postimi i plotë: Në pritjen…
Lajme
Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka bërë të ditur se ka marrë pjesë sot në pritjen e organizuar nga OVL-UÇK-ja për ndër të 28 Nëntorit.
Në një postim në Facebook, ai tha se sot e pati nderin t’u urojë kategorive të dala nga lufta e UÇK-së festën e 28 Nëntorit.
Postimi i plotë:
Në pritjen e organizuar nga OVL-UÇK, sot pata nderin t’u uroj kategorive të dala nga lufta e UÇK-së festën e 28 Nëntorit.
Kjo festë, e cila bashkon shqiptarët nga të gjitha trojet, sot është e zbrazët pa bashkëluftëtarët që po gjykohen padrejtësisht në Haagë.
Uroj që 28 Nëntorin e ardhshëm ta festojnë në atdhe, pranë familjarëve e bashkëluftëtarëve.