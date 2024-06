Ramosaj shpreh ngushëllime për vdekjen e meteorologut Tahirsylaj Kryetari i Komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj ka shprehur ngushëllime për vdekjen e ekspertit të meteorologjisë, Sylë Tahirsylaj. Ai ka thënë se me pikëllim kanë marrë lajmin për ndarjen nga jeta të bashkvendasit të tyre. “Profesorin Sylë do ta kujtojmë gjithmonë me respekt dhe nderim, për punën dhe kontributin shumëvjeçar në shkencë, kulturë dhe çështje…