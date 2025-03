Ramosaj për zjarrin në Bjeshkët e Deçanit: I frikshëm, por situata tani është e mirë

Ditë më parë, Bjeshkët e Deçanit janë kapluar nga tymi e zjarri, që edhe moti kuntribuonte të ndizej më shumë.

Kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj u shpreh se zjarri ka qenë i përmasave me rrezikshmëri të lartë dhe dëmi i shkaktuar është i madh në sistemin ekologjik të bjeshkëve.

Ramosaj shtoi se shqetësimi tjetër i kësaj fushe është edhe problemi që ekipi i zjarrfikësve kanë, pasi që shumica prej tyre janë mosha madhore dhe kushtet e punës nuk janë të mira.

“Sot është situata shumë e qetë krahasuar me dy ditët e kaluara. Në bjeshkët e Deçanit kemi qenë me zjarrin, zjarr i frikshëm pasi edhe era i ka ndihmuar poër përhjapjen me shpejtësi të tij.

Zjarret malore janë të rrezikshme, pasi luajnë me jetën e vullnetarëve dhe të zjarrfikësve. Me erë, mund të ndodh kthimi i tymit dhe ndodh asfiksimi. Por njerëzit e tillë, ose teket e dikujt për djegje e mbeturinave, apo piknik është tejet telashe, Nuk ka pasur vendbanim por dëmi në trungut e ahut dhe gështenjve tepër i madh.

Ndikon negativisht dhe shkakton dëme të madh ekologjik. Janë zona të vështira por edhe mosha e zjarrfikësve”, deklaroi Ramosaj./Dukagjini