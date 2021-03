Ramosaj: Isa Mustafa më ka ruajtur te konviktet që të mos ta shkruaj Kosova Republikë

“Isa Mustafa më ka ruajtur te konviktet që të mos ta shkruaj Kosova Republikë”, ka thënë Ramosaj.

“Këtë gjë e dinë edhe shokët e mi të studimeve”.

Ndër tjerash, Ramosaj ka deklaruar se Mustafa e kishte përjashtuar nga partia vetëm sepse nuk pajtohej me një pikë në statutin e partisë

“Isa Mustafa më përjashtoi se nuk pajtohesha me një pikë të statutit të partisë”, ka thënë Ramosaj.

“Ardhja e z. Mustafa në fakt pasoi me ndryshime normative. Isa me klanin e vet e ka përdor një formë seleksionimi. Isa Mustafa që në start u mundua ta instalojë frymën e re me ndryshime statutare. Që në momentin e largimit nga udhëheqjen e LDK-së, e shoh tek ndryshimi statutar që ndodhi tek hoteli Sirius”, deklaroi ai. “Ishte një pikë, që i jepej aq autoritet i lartë kryetarit të partisë që të propozojë 2/3 të këshillit të përgjithshëm, të kryesisë dhe funksioneve kryesore të deputetëve potencial që marrin pjesë në zgjedhje. Ai është rregullimi i parë i LDK-së sipas modelit të Mustafës. Ai në shumë paraqitje publike e ka paraqit si lidhje të re LDK-në, që e rregulloi me letra. Ai iu është rikthyer nostalgjisë e frymës rugoviane, gjë që solli elektoratin e vjetër. Nuk ishte i kënaqur vetëm me këtë rregullim normativ të statutit. Nuk e kishte shancën asnjë kryetar pa i siguru 50% të votave që ishin në Kuvend të LDK-së. Vullneti personal i kryetarit iu është imponuar Këshillit të Përgjithshëm”, sqaroi tutje ai.