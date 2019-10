Sergio Ramos do të vendos rekord të ri me Kombëtaren e Spanjës.

Ndeshja që do të luhet me fillim nga ora 20:45 do të jetë historike pë kapitenin e Spanjës, Sergio Ramos.

Ylli i Real Madrid do të thyej sonte rekordin për më së shumti paraqitje tek ‘Stuhia e Kuqe’, rekord i cili deri më tani mbahej nga Iker Casillas.

Ramos do të regjistrojë paraqitjen e 168 kundër Norvegjisë, përcjell lajmi.net.

Iker Casillas në anën tjetër numëron 167 paraqitje me kombëtaren e Spanjës, por ky numër tashmë është kaluar. /Lajmi.net/