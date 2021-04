Ramos mungon ndaj Chelseas, por ja kur do rikthehet

Kapiteni i Real Madridit, Sergio Ramos pritet të rikthehet me 5 maj.

Spanjolli ka humbur tetë ndeshjet e fundit me Real Madridin pas një lëndimi në këmbë, derisa ka dal edhe pozitiv në analizat e COVID-19, transmeton lajmi.net.

Sidoqoftë, mungesa e tij është në një moment tejet të rëndësishëm me 35-vjeçarin që mund të rikthehet në ndeshjen kthyese ndaj Chelseas në muajin e ardhshëm.

Ai do mungojë në ndeshjen e radhës ndaj Chelseas dhe ndoshta do zhvillojë disa minuta ndaj Osasunas në vikend para se të udhëtojë me skuadrën në “Stamford Bridge”.

Rikthimi i Ramos do ishte ndihmë e madhe për Zidanen që ndoshta do t’i rikthente shpresat për dy trofe, të Ligës së Kampionëve dhe La Liga-s./Lajmi.net/