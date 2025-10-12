Ramiz Lladrovcin nuk e zëvendësojnë qytetarët e Drenasit, fiton pa balotazh edhe si kandidat i pavarur

13/10/2025 00:15

Ramiz Lladrovci, kryetari aktual i Komunës së Drenasit i cili garoi si i vetëm në këto zgjedhje dhe i ndarë nga PDK-ja, fitoi edhe këto zgjedhje.

Ai fitoi Komunën e Drenasit me 52,31% të votave në këtë komunë, shkruan lajmi.net.

Bazuar në rezultatet e KQZ-së, i dyti ka dal Petrit Hajdari nga PDK me 37.31% të votave.

Rezultatet në Drenas: 

Ramiz Lladrovci: 52.31%

PDK – Petrit Hajdari: 37.31%

VV – Egzona Tërdevci: 4.01%

Për Drenas e Kosovë – Naim Bazaj: 2.49%

Bashkimi Demokratik: Ajvaz Berisha: 2.43%

LDK – Gazmend Heta: 0.74%

