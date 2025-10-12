Ramiz Lladrovcin nuk e zëvendësojnë qytetarët e Drenasit, fiton pa balotazh edhe si kandidat i pavarur
Ramiz Lladrovci, kryetari aktual i Komunës së Drenasit i cili garoi si i vetëm në këto zgjedhje dhe i ndarë nga PDK-ja, fitoi edhe këto zgjedhje. Ai fitoi Komunën e Drenasit me 52,31% të votave në këtë komunë, shkruan lajmi.net. Bazuar në rezultatet e KQZ-së, i dyti ka dal Petrit Hajdari nga PDK me 37.31%…
Lajme
Ramiz Lladrovci, kryetari aktual i Komunës së Drenasit i cili garoi si i vetëm në këto zgjedhje dhe i ndarë nga PDK-ja, fitoi edhe këto zgjedhje.
Ai fitoi Komunën e Drenasit me 52,31% të votave në këtë komunë, shkruan lajmi.net.
Bazuar në rezultatet e KQZ-së, i dyti ka dal Petrit Hajdari nga PDK me 37.31% të votave.
Rezultatet në Drenas:
Ramiz Lladrovci: 52.31%
PDK – Petrit Hajdari: 37.31%
VV – Egzona Tërdevci: 4.01%
Për Drenas e Kosovë – Naim Bazaj: 2.49%
Bashkimi Demokratik: Ajvaz Berisha: 2.43%
LDK – Gazmend Heta: 0.74%