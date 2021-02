Ramiz Lladrovci: Mos i dëgjoni do krimba e do pleshta, se PDK është e bashkuar dhe e para në Drenas

Në fjalën e tij hyrëse, Lladrovci tha se Drenasi qëndron unik pavarësisht disa zërave, siç i quajti, krimbave dhe pleshtave.

“Zotëri kryeministër në ardhje, Drenasi qëndron unik pavarësisht disa zërave të krimbave dhe të pleshtave, do të jetë unik deri në fitoren e madhe të Partisë Demokratike të Kosovës. Do të jemi unik, sepse kështu na mësuan liderët tanë, liderët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, themeluesit e shtetit të Kosovës, Presidenti Hashim Thaçi dhe kryetari Kadri Veseli. Prandaj, unë ju garanoj që PDk do të jetë unike në Drenas e Drenicë, dhe unë ju ftoj që me 14 shkurt, jo vetëm në Drenas e Drenicë, votoni qind për qind, ju dhe të gjithë të afërmit tuaj.”, ka thënë Lladrovci. /Lajmi.net/