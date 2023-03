Ramiz Kelmendi: Dëmi nga zjarri në depo afër 35 milionë euro

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Kelmendi ka treguar gjithë ngjarjen, ndërsa shtoi se edhe vet ka qenë i pranishëm, përcjell lajmi.net.

Tutje, ai shtoi se do të përkujdeset për çështjen e të lënduarve, ndërsa operatorëve ekonomikë u ka thënë që të mos shqetësohen, sepse gëzon gjithë kapitalin e nevojshëm për të rimarrë veten.

“Personalisht, në atë qark kohor isha në punishte, e cila gjendet mu pranë qendrës dhe me të vërejtur tymin, instektivisht së bashku edhe me punëtorët prezent te ekipit të ndertimit kemi ndërhyrë në tentim qe me aparatet e zjarrëfikësve të ndalojme zgjerimin, por që të gjithë jemi asfiksu nga tymi i dendur.