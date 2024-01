Ramës i shtohen të ardhurat në llogari, paga i rritet për 75 euro Që nga fundi i këtij muaji kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama do të marrë pagën me rritje. Paga e tij mujore do të rritet për 75 euro. Kjo pas hyrjes në fuqi të koeficientit të ri të pagave prej 110 euro. Tashmë Rama do të marr pagë mujore 1 mijë e 650 euro.…