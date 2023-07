Ramë Lahaj & Friends më 23 korrik në Prishtinë Më 23 korrik, Nata Gala Ramë Lahaj & Friends, do të përjetojmë performancë magjepsëse nga yje të njohur të operës. Në këtë koncert do të përformojnë Alessandro Safina, tenor i suksesshëm i pop-operës italiane, ka lënë gjurmë të pashlyeshme në muzikën klasike, Massimo Cavalletti, bariton, i cili ka pushtuar me shpejtësi shtëpitë më prestigjioze operistike…