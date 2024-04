Ramaj për sulmin ndaj ekipit të lajmi.net: Normalizimi i gjuhes se urrejtjes per pasoje ka sulmet e tilla ne rruge karshi gazetareve

Ekipi i lajmi.net janë sulmuar sot nga një çift deri sa po kryenin punën e tyre në teren tek rruga C në Prishtinë.

Për rastin ka reaguar edhe gazetarja, Saranda Ramaj.

Ajo ka thënë se normalizimi i gjuhës se urrejtjes për pasoje ka sulmet e tilla në rrugë karshi gazetareve.

“Gjuha e urrejtjes dhe sulmet online ndaj gazetareve e kane kete qellim qe deshmohet ne kete video. Normalizimi i gjuhes se urrejtjes per pasoje ka sulmet e tilla ne rruge karshi gazetareve. U trondita me videon. Shpresoj qe gazetaret e kalojne lehte. Bravo gazetareve per sjelljen e dinjitetshme ne kete situate kaq te veshtire”, ka shkruar Ramaj.

Video: