Ramadani: S’ka Qeveri të re në 2025, po shkojmë drejt kolapsit shtetëror
Burim Ramadani, ekspert i sigurisë dhe ish-kryeinspektor i shërbimit të inteligjencës së Kosovës tha se “s’ka Qeveri të re në vitin 2025” në një postim në Facebook. Ai përmendi “kolapsin e shtetit”. “Nga sot, “zyrtarisht” filloi fushata zgjedhore. Jo vetëm për zgjedhjet lokale, por për zgjedhjet që do të mbahen – me sa duket –…
Burim Ramadani, ekspert i sigurisë dhe ish-kryeinspektor i shërbimit të inteligjencës së Kosovës tha se “s’ka Qeveri të re në vitin 2025” në një postim në Facebook.
Ai përmendi “kolapsin e shtetit”.
“Nga sot, “zyrtarisht” filloi fushata zgjedhore. Jo vetëm për zgjedhjet lokale, por për zgjedhjet që do të mbahen – me sa duket – pas kolapsit të shtetit që po duan ta bëjnë!”, shkroi ai.
Ramadani tha se “bllokada politike po çon drejt kolapsit institucional, kolapsit financiar, dhe mund të ketë pasoja të pashlyeshme në sigurinë kombëtare!”.
““Kosova ka Qeveri, por s’ka Parlament” – formula që po e rrezikon sjelljen e kolapsit!”.