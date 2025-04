Ramadani: Shumica parlamentare shqiptare ekziston, Veç se ajo nuk ndërlidhet assesi me VV-në! Sot ka dështuar për herë të gjashtë të zgjedhet kryetari i Kuvendit, propozim i partisë së parë, Lëvizjes Vetëvendosje. Në lidhje me këtë situatë të krijuar ka folur njohësi i zhvillimeve politike, Burim Ramadani. Ramadani tha se ‘shumica parlamentare shqiptare ekziston, veç se ajo nuk ndërlidhet assesi me VV-në’. “Por, zgjedhje të shpejta nuk shoh.…