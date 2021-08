Ramadani shpreh shqetësim për variantin Delta, bën apel për vaksinim kundër COVID-19

“Situata epidemiologjike me COVID-19 në Kosovë paraqet një rritje rapide të rasteve pozitive javën e fundit me variantin Delta, ku dominant në Kosovë është ky variant me 98.3 përqind”.

“Varianti Delta mund të quhet si virus i ri sepse ashtu po sillet dhe përhapja eksplozive po i bën që situatën epidemiologjike të ketë një rritje rapide të rasteve por ajo që është më brengosëse është se kjo po i infekton edhe fëmijët”.

Ai shtoi se metoda më efikase dhe më e lirë për mbrojtje natyrale është vaksinimi dhe se as një vaksinë që ka Kosova nuk përmban virus të gjallë.

“As një vaksinë që e kemi në Kosovë nuk përmban virus të gjallë do të thotë nuk do të mund të sëmureni me COVD-19. Kosova është i vetmi shtet në Ballkan që përdor vetëm vaksina të aprovuara nga EMA dhe FDA”.

“Metoda më e lirë dhe më efikase është vaksinimi dhe vaksinimi zgjon mbrojtjen natyrore dhe krijon shtresë mbrojtëse nga infeksioni, po ashtu vaksinimi krijon lehtësim të sëmundjes”.

Në Kosovë të martën janë regjistruar pesë vdekje për shkak të COVID-19 dhe se 1 mijë e 765 persona janë testuar pozitiv.