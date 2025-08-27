Ramadani: Qeveri Kurti 3 nuk do të bëhet, zërat e pakënaqur brenda VV’së do të rriten
Njohësi i çështjeve politike dhe të sigurisë, Burim Ramadani ka reaguar sot pas dorëheqjes së Liburn Aliut nga pozita e ministrit të Mjedisit.
Ramadani në një postim në Facebook shkruan se zërat e pakënaqur brenda VV-së do të rriten vazhdimisht, ndërkaq sipas tij, nuk do të ketë as Qeveri Kurti 3.
“Zërat e pakënaqur brenda VV-së do të rriten vazhdimisht në publik, janë të shumtë!Ndërrimi i kandidatit ishte zgjidhja që u dëshmua e patjetërsueshme.Sidoqoftë, bllokada disa-mujore u tejkalua në pjesën kryesore nga ndërrimi i kandidatit. Me zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri, Dimal Basha, Kosova tash është afër tejkalimit të plotë të ngërçit institucional e politik.Hapi i fundit rreth tejkalimit të plotë të bllokadës duhet të ndodh nesër, jo më larg. Qeveria Kurti 3 nuk do të bëhet.Të gjitha këto ngjarje të këtyre muajve janë dëshmitë finale pse nuk ka dhe nuk duhet të ketë Qeveri Kurti 3.”, tha Ramadani.