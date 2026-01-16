Ramadani: Përfundimi i procesit në Hagë duhet të jetë me lirim

16/01/2026 19:07

Ish-kandidati për deputet nga AAK-ja, Burim Ramadani, ka komentuar gjykimin në Hagë.

Ai ka thënë se procesi duhet të përfundojë me lirim.

Postimi:

Përfundimi i procesit në Hagë duhet të jetë me lirim. Tash kur është afruar fundi i procesit, shpresa është mbi sfidat, besimi është mbi vështirësitë, krenaria është mbi vuajtjet.

Lirimi i të akuzuarve, të cilët janë pjesë e rëndësishme e udhëheqjes së UÇK-së, do të na gëzojë të gjithëve.

