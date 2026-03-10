Ramadani: Kurti ka të drejtë të propozojë presidentin, por zgjidhja më e mirë do të ishte një kandidat konsensual
Ish-inspektori i përgjithshëm i AKI-së, Burim Ramadani ka reaguar lidhur me çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. Ai tha se kryeministri Albin Kurti, si fitues i zgjedhjeve, ka të drejtë ta propozojë kandidatin për këtë post, por sipas tij kjo nuk është zgjidhja më e mirë për tejkalimin e krizës politike. Postimi…
Lajme
Ish-inspektori i përgjithshëm i AKI-së, Burim Ramadani ka reaguar lidhur me çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës.
Ai tha se kryeministri Albin Kurti, si fitues i zgjedhjeve, ka të drejtë ta propozojë kandidatin për këtë post, por sipas tij kjo nuk është zgjidhja më e mirë për tejkalimin e krizës politike.
Postimi i plotë:
Albin Kurti si fitues i zgjedhjeve ka të drejtë të përzgjedh kandidatin për shërbyes të ri në postin e Presidentit.
Shërbyesen e deritashme vendosi ta zëvendësojë me një shërbyes tjetër.
Tash, a mundet apo nuk mundet – është çështje tjetër!
Të drejtë ka, por gabim e ka! Sepse, më mirë do të ishte të propozohej e të votohej një president konsenual, gjithsesi!
Vetëm kështu mund të kalohet kjo krizë e thellë!/Lajmi.net/