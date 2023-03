Ramadani e cilëson të madhe fitoren ndaj Dukagjinit, thotë se triumfet paraprake nuk janë të rastësishme

Gjilani ka shënuar një tjetër fitore të rëndësishme ndaj Dukagjinit, në kuadër të javës së 23-të kampionale.

“Kuqebardhët” triumfuan 0:1 ndaj “Hithave” në stadiumin “18 Qershori” në Klinë, shkruan lajmi.net.

Trajneri i Gjilanit, Zekirija Ramadani e ka cilësuar të madhe fitoren e arritur në Klinë.

“Padyshim që i bëm dy fitore radhazi dhe ky ishte një test jo për dikë tjetër, por për veten. Ishte fitorja e tretë dhe me plot meritë, me shumë angazhim, në një fushë kaq të vështirë. Dukagjini ka bërë disa hapa fals dhe kur shkon në shtëpinë e tyre është e vështirë. Ne e merituam fitoren. Për shkak të rezultatit, ne duhej të mbroheshim në atë mënyrë. Me të vërtetë ishte një fitore e madhe. Kjo është një vërtetësi që këto fitoret e fundit, nuk ishin të rastësishme”, ka thënë Ramadani për Art Sport./Lajmi.net/