Ramadani – Bislimit: Për çfarë po shkon në dialog me Serbinë? Rri se s’ke legjitimitet, s’mund të flasësh në emër të Kosovës Burim Ramadani, njohës i çështjeve të sigurisë, ish kryeinspektor i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, e ka pyetur zëvendëskryeministrin në detyrë të Kosovës, Besnik Bislimi se çfarë përfaqëson ai në dialog me Serbinë. Ai tha se zëvendësi i Albin Kurtit nuk ka “legjitimitet politik e qytetar” për t’u marrë me dialogun, pasi Bislimi po qëndron…