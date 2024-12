Ramadani bën thirrje për kujdes: Krizat politike në Serbi pothuajse çdoherë janë përcjellë me ndonjë ri-tensionim të situatës në veri të Kosovës

Ramadani përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se këto protesta në Serbi paraqesin thirrjen për fund të regjimit autoritar atje, shkruan lajmi.net.

Ai ka thënë se krizat politike në Serbi, shumë here janë përcjellë me ndonjë ri-tensionim të situatës në veri të Kosovës.