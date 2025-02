Ramabaja për tubimin e VV-së: Po të ishte pranvera, do të vinin edhe tezet e mia

Analisti Sadri Ramabaja ka komentuar tubimin përmbyllës të Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë, duke u përpjekur të arsyetojë pjesëmarrjen e ulët në të.

Ai tha se tubimi i mbajtur ishte “më i madhi partiak i mbajtur për zgjedhje në historinë moderne të Kosovës”, por për shkak të kushteve të motit, pjesëmarrësit ishin më të pakët.

“Ky është tubimi më i madh partiak i mbajtur për zgjedhje në historinë moderne të Kosovës… po të kish qenë pranvera do të vinin edhe tezet e mija plaka, por janë plaka s’munden me ardh së është minus një”, ka thënë Ramabaja në Debat Plus.

Ky koment erdhi pas kritikave të gazetarit Lirim Mehmetaj, i cili e vlerësoi pjesëmarrjen në tubimin e VV-së si të ulët, duke vlerësuar se numri i të pranishmëve nuk kishte arritur as 10 mijë persona.