Ramabaja për Mefail Bajqinovcin: Ka qenë opsion i byfeve për Prishtinën, jo real
I byfeve po, por real jo – tha Sadri Ramabaja, kur u pyet se ‘a ka qenë Mefail Bajqinovci opsion për kandidat në Prishtinë’.
“Secila parti politike ka byfe që…ka ambicie politike, shumë mirë, por nuk janë ambicie reale”, tha Ramabaja.
“Struktura e Vetëvendosjes është më se e vërtetë, një pjesë e mirë kanë dashur që Glauk Konjufca të jetë kandidat.
Hajrulla Çeku është një aktivist i VV-së.
Megjithatë pikat qendrore të VV-së, e kanë mirëpritur jashtëzakonisht shumë”, tha Ramabaja.