Ramabaja për Mefail Bajqinovcin: Ka qenë opsion i byfeve për Prishtinën, jo real

I byfeve po, por real jo – tha Sadri Ramabaja, kur u pyet se ‘a ka qenë Mefail Bajqinovci opsion për kandidat në Prishtinë’. “Secila parti politike ka byfe që…ka ambicie politike, shumë mirë, por nuk janë ambicie reale”, tha Ramabaja. “Struktura e Vetëvendosjes është më se e vërtetë, një pjesë e mirë kanë dashur…

Lajme

15/08/2025 10:59

I byfeve po, por real jo – tha Sadri Ramabaja, kur u pyet se ‘a ka qenë Mefail Bajqinovci opsion për kandidat në Prishtinë’.

“Secila parti politike ka byfe që…ka ambicie politike, shumë mirë, por nuk janë ambicie reale”, tha Ramabaja.

“Struktura e Vetëvendosjes është më se e vërtetë, një pjesë e mirë kanë dashur që Glauk Konjufca të jetë kandidat.

Hajrulla Çeku është një aktivist i VV-së.

Megjithatë pikat qendrore të VV-së, e kanë mirëpritur jashtëzakonisht shumë”, tha Ramabaja.

Artikuj të ngjashëm

August 15, 2025

Mungesa e arkave fiskale, Kaçaniku: Dikush nga shteti po kyçet në...

Lajme të fundit

Mungesa e arkave fiskale, Kaçaniku: Dikush nga shteti...

Edhe Apeli e refuzon kërkesën e Veselit, Selimit...

Hundozi jep lajmin e mirë: Kemi gjetur një...

​MM: Përmirësim i dukshëm i situatës së zjarreve...