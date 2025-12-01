Ramabaja: Në këto zgjedhje sfida e AAK-së është kalimi i pragut

01/12/2025 22:01

Analisti Sadri Ramabaja ka komentuar aplikimet e partive politike në KQZ.

Ai ka thënë se, sipas parashikimeve dhe analizave për të cilat nuk ka treguar se kush i ka bërë, këto zgjedhje do të shënojnë kulmin e pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhje, duke shtuar se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) rrezikon të mos e kalojë pragun.

“Unë nuk uroj që të bie (AAK) sepse megjithatë do të ishte mirë të jetë pjesë e parlamentit.”

“Pra, 28 dhjetori mund të hyjë në histori me numrin më të madh të pjesëmarrësve në zgjedhje në këto 20 e sa vite demokraci liberale që kemi. Atëherë, po rrezikohet (AAK) të kalojë pragun”, ka thënë ai në Debat Plus.

December 1, 2025

December 1, 2025

