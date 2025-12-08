Ramabaja: Lista e VV-së pothuajse e njëjtë me atë të 9 shkurtit, me disa ndryshime të vogla
Analisti Sadri Ramabaja, duke komentuar listën e kandidatëve të Lëvizjes Vetëvendosje për zgjedhjet e 28 dhjetorit, ka thënë se ajo është pothuajse e njëjtë me listën e 9 shkurtit, me vetëm disa ndryshime të vogla.
“Një dallim i vogël është se 15-shi i është rezervuar partnerit të ri Zef Morinës dhe më erdhi mirë që është brenda 20-shit, sepse gjasat pastaj i ka reale që të shkojë në Kuvend”, tha Ramabaja.
Ai shtoi se në listë janë përfshirë edhe figura nga PSHDK.
“Një tjetër anëtar i PSHDK-së… pra dy anëtarë prej një krahu politik, që mua më gëzon si fakt. Ndërsa te 10-shja nuk ka ndonjë dallim prej asaj”, u shpreh ai në Dukagjin.
Sipas Ramabajës, struktura kryesore e listës së Vetëvendosjes mbetet e pandryshuar, duke reflektuar vazhdimësi të qasjes së mëparshme të partisë në përzgjedhjen e kandidatëve.