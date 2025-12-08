Ramabaja: Lista e VV-së pothuajse e njëjtë me atë të 9 shkurtit, me disa ndryshime të vogla

Analisti Sadri Ramabaja, duke komentuar listën e kandidatëve të Lëvizjes Vetëvendosje për zgjedhjet e 28 dhjetorit, ka thënë se ajo është pothuajse e njëjtë me listën e 9 shkurtit, me vetëm disa ndryshime të vogla. “Një dallim i vogël është se 15-shi i është rezervuar partnerit të ri Zef Morinës dhe më erdhi mirë që…

Lajme

08/12/2025 21:32

Analisti Sadri Ramabaja, duke komentuar listën e kandidatëve të Lëvizjes Vetëvendosje për zgjedhjet e 28 dhjetorit, ka thënë se ajo është pothuajse e njëjtë me listën e 9 shkurtit, me vetëm disa ndryshime të vogla.

“Një dallim i vogël është se 15-shi i është rezervuar partnerit të ri Zef Morinës dhe më erdhi mirë që është brenda 20-shit, sepse gjasat pastaj i ka reale që të shkojë në Kuvend”, tha Ramabaja.

Ai shtoi se në listë janë përfshirë edhe figura nga PSHDK.

“Një tjetër anëtar i PSHDK-së… pra dy anëtarë prej një krahu politik, që mua më gëzon si fakt. Ndërsa te 10-shja nuk ka ndonjë dallim prej asaj”, u shpreh ai në Dukagjin.

Sipas Ramabajës, struktura kryesore e listës së Vetëvendosjes mbetet e pandryshuar, duke reflektuar vazhdimësi të qasjes së mëparshme të partisë në përzgjedhjen e kandidatëve.

Artikuj të ngjashëm

December 8, 2025

Hoxha: Vetëvendosje pothuajse të pandryshuar listën, ndryshime të jashtëzakonshme nga partitë...

December 8, 2025

Nesër temperaturat deri në 10 gradë Celsius

Lajme të fundit

Hoxha: Vetëvendosje pothuajse të pandryshuar listën, ndryshime të...

Nesër temperaturat deri në 10 gradë Celsius

53% e mësuesve shqiptarë përdorin Inteligjencën Artificiale në...

Trafiku Urban kompenson ditët e humbura të grevës