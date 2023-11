Ramabaja i reagon Blerta Deliut, ia përmend nënën

Natyra Kuçi e PSD-së deklaroi se analisti Sadri Ramabaja e ka quajtur “bebe”, gjatë kohës sa panelistët e tjerë po debatonin. Teksa Kuçi po tregonte për këtë rast, ndër të tjera Ramabaja i tha “shko në Shtime”.

Ka qenë deputetja e PDK-së e cila reagoi në profilin e saj në Facebook, duke iu drejtuar Ramabajës “shko ti në Shtime”.

”Është e pabesueshme gjuha me të cilën Sadri Ramabaja iu drejtua Natyra Kuçit. E papranueshme! Kjo gjuhë denigruese dhe fyese nuk guxon të lejohet në një televizion me frekuenca nacionale. Sabri, me këtë sjellje, është e qartë se vetëm ti ke nevojë me vizitu psikiatrinë”, ka shkruar deputetja Deliu ndër të tjera.

Reagimin e saj, e ka lexuar drejtpërdrejt në studio autori i “Pressing”.

Pasi, Ramabaja e dëgjoi reagimin e deputetes Deliu, ai tha: “Ajo e ka nanën mjeke dhe recetat ja shkruan asaj më mirë nëna”.

Ndërkohë, Natyra Kuçi e falëndëroi deputeten për reagimin e bërë: “Blerta Deliut faleminderit për solidaritetin, por unë nuk fyhem prej Ramabajës. Kam qejf me bë debat politik, por nuk fyhem”, tha ajo.