Ramabaja duket të mos jetë tallur me askë këto kohë, thotë se ekonomia e Kosovës është në maje

Sadri Ramabaja ka folur për Qeverinë e Albin Kurtit duke iu referuar matjeve të ”Balkan Barometer 2023”.

Ramabaja referuar të dhënave të Bankës Botërore, tha se zhvillimi ekonomik është 4.8%. Ai tha se ky është zhvillimi më i lartë në Ballkanin Perëndimor.

”Të dhënat bankare flasin ndryshe, zhvillimi ekonomik i Kosovës është në majën e piramidës së zhvillimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor. 4.8% zhvillim ekonomik, ndërkaq vendet e rajonit nën 4%. Tash me cilën matematikë duhet ta llogarisim, me matematikën e Bankës Botërore, apo me matematikën e Gadimës, ose të katunit tim të Ramabajës që mos të keqkuptohemi”, ka thënë ai në T7.

Meritat për këto të dhëna Rambaja ia atribuoi Qeverisë Kurti.