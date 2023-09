Ramabaja del komik pa qëllim: Një asistente në BE ka reaguar për qasjen ndaj Kosovës Përderisa po zhvillohej emisioni Pressing në T7, Sadri Ramabaja një mbrojtës stoik i këtij pushteti dhe i Kurtit në veçanti, bëri një gafë ku të gjithë qeshën në studio. Ramabaja duke “radhitur” ata që u solidarizuan me Kurtin, të cilit gjoja se ia bënë me “hile” në Bruksel, tha se edhe një zyrtare diku brenda…