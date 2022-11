Rama zgjedh fotoalbumin e ditës, me shumë fotografi me Kurtin e Konjufcën Përfaqësues të Kosovës dhe të Shqipërisë sot u mblodhën në një Kuvend të përbashkët. Në Kuvendin e Shqipërisë u zhvillua mbledhja e dy kuvendeve, në prag të 28 nëntorit. Me këtë rast në këtë mbledhje, përfaqësuesit e dy shteteve theksuan rëndësinë e bashkëpunimit në mes dy shteteve, si dhe nevojën që Shqipëria të ndihmojë Kosovën…