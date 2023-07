Rama zbarkon në Beograd, takon Vuçiqin për herë të parë pas kërcënimit me ngrirje raportesh Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama do ta përmbyll turin e tij Ballkanik me vizitën në Serbi. Ai ka arritur në Beograd pasditen e sotme dhe është pritur nga presidenti i Serbisë, Aleksander Vucic. Siç raportojnë mediat serb, takimi është duke u mbajtur në “Villa Mir”, dhe pas takimit të dy liderët do t’iu drejtohen mediave.…