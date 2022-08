Rama: Vuçiq të mos ushqejë me justifikim grupet në veri të Kosovës Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, e ka quajtur aspak të arsyeshëm përshkallëzimin e situatës në veri të Kosovës, derisa i ka bërë thirrje presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, “të mos ushqejë me asnjë lloj justifikimi grupe të caktuara në veriun e Kosovës”. Gjatë një konference për media me kryeministrin spanjoll, Pedro Sanchez, i cili po qëndron…