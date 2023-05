​Rama: Ushtria serbe në kufi të Kosovës e ka fuqinë 0

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama komentoi nga Bratislava vendosjen e ushtrisë serbe në kufi me Kosovën, të cilën e cilësoi shfaqjen më të pabesueshme të politikës së brendshme. Ai tha se është njëjtë sikurse ushtria meksikane të shfaqej në kufi me Shtetet e Bashkuara.

“Po përqendrohesha tek ajo që shkruhej ‘Ushtria serbe në kufi’. Kjo është shfaqja më e pabesueshme e politikës së brendshme sepse ushtria serbe në kufi të Kosovës ka një fuqi të barabartë me zero. Është njësoj si ushtria meksikane të shfaqej në kufi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë mund të bëjë? Me gjithë respektin e mundshëm sepse e dua Meksikën, por çfarë mund të bëjë? Asgjë, absolutisht asgjë. Ka të bëjë vetëm me politikën e brendshme. Ka shumë lidhur me politikën e brendshme dhe me atë çfarë ndodh në kufirin me Kosovën”, deklaroi Rama.

Rama u shpreh se raportet mes Kosovës dhe Serbisë nuk kanë qenë ndonjëherë më të mirë dhe tensionet po ndodhin vetëm një hap larg përmbylljes së një marrëveshjeje historike.

“Për fat të keq, përpara se të vijë vera kemi gjithmonë problem në pjesën veriore të Kosovës. Nuk e di pse ndodh gjithmonë në verë, ndoshta sepse në Kosovë e në Serbi nuk kanë det dhe kokat nxehen. Ku ishim 20 vjet më parë, ku ishim 10 vjet më parë? Ishim në një gjendje shumë më të vështirë. Sot Ballkani Perëndimor është në pozitën e vet më të mirë, edhe midis Kosovës dhe Serbisë gjërat nuk kanë qenë më mirë sepse janë vetëm një hap larg përmbylljes së një marrëveshjeje historike. Tani, të dyja palët kanë një lloj hezitimi sepse e shikojmë që kjo do të realizohet dhe nuk do t’ju duhet më ta luftojnë njëri-tjetrin. Ndoshta kjo shkon kundër inercisë së tyre, të nevojës për të jetuar e për të luftuar. Kjo është perspektiva. Është më mirë se në çdo kohë”, deklaroi Rama.

Kryeministri shqiptar u shpreh se konflikti mund të ishte shmangur ndërsa shtoi se mungesës e njohjes reciproke prodhon situata të tilla.

“Tani ky konflikt aty, ka një arsye e cila në këndvështrimin tim, mund të ishte shmangur krejtësisht, që në këndvështrimin tim nuk është tregues i problemeve konkrete. Këta kryetarë komunash të zgjedhur me 1% të popullsisë, ndërkohë që 99% e komunitetit aty nuk kanë votuar e ndihen të pa përfaqësuar, por thelbi është që ka një marrëveshje që duhet përmbyllur, njohja reciproke që është diçka e jashtëzakonshme dhe ka një hezitim për ta arritur këtë marrëveshje që prodhon këto situata”, tha Rama.

Rama mori pjesë në punimet e GLOBSEC 2023, konferencë strategjike ndërkombëtare, e mbledhur në Bratislavë, me pjesëmarrjen e më shumë se 65 vendeve, kryetarë shtetesh dhe qeverish, si dhe aktorë të nivelit të lartë nga fusha të ndryshme, të cilët bëhen bashkë për të gjeneruar ide dhe zgjidhje të reja për kapërcimin e sfidave të shumta, me të cilat përballet bota.

Temat e edicionit të 18 të këtij forumi janë: Mbështetja e vazhdueshme për Ukrainën, Qëndrueshmëria e Evropës përballë luftës, Zbutja e pasojave globale të konfliktit (zinxhirët ekonomikë, energjitikë, vlera) – në një dialog global.

Kryeministri Rama ishte ftuar në panelin e diskutimit mbi Ballkanin “Open Roads: Balkans Back in Business”, së bashku me Kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, panel i moderuar nga gazetari i Euronews Sergio Cantone.