Rama thotë se Prishtina po bëhet me infrastrukturë të qytetit të mençur Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se kryeqyteti po bëhet me infrastrukturë të qytetit të mençur. Rama ka bërë me dije se në bashkëpunim me Prishtina Parking ka filluar implementimin e Infrastrukturës për Qytetin e Mençur, shkruan Lajmi.net Sipas të parit të Prishtinës ky projekt përfshin senzorë për parkingje, ndriçim inteligjent, rrjet…