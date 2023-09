Rama tha që KFOR të marrë në dorë veriun, reagon Kurti: Kemi nevojë për patrullime të përbashkëta me KFOR-in Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është pyetur nga media boshnjake “Istraga” lidhur me propozimin e homologut të tij shqiptar Edi Rama se “Veriun e Kosovës duhet ta marrë nën kontroll KFOR”. Siç raporton ky medium, që thotë se biseda e plotë me Kurtin do të publikohet të dielën, Kurti ka deklaruar se kudo në shtetin…