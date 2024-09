Rama të enjten në Bruksel, Presidentja e KE mbledh liderët e Ballkanit Perëndimor Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula Von der Leyen, do të mbledhë të enjten në Bruksel liderët e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor. I pranishëm do të jetë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Në këtë takim Von Der Leyen pritet që t`ju paraqesë një udhërrëfyes konkret për pesë vitet e ardhshme me afate kohore në…