Rama takon Begajn, flasin për thellimin e bashkëpunimit Prishtinë-Tiranë

09/12/2025 22:03

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, e ka pritur në takim Presidentin e Shqipërisë, Bajram Begaj, i cili po qëndron në Kosovë për një vizitë dyditore.

Rama theksoi se bashkëpunimi mes Prishtinës dhe Tiranës do të thellohet më tej, duke u fokusuar në projekte që zhvillojnë qytetin dhe forcojnë lidhjet ndërmjet dy kryeqyteteve.

“Me fillimin e mandatit tim të ri si Kryetar i Prishtinës, e mirëprita Presidentin e Shqipërisë, Z. Bajram Begaj, në Odën e Kryeqytetit. Ky ishte një fillim simbolik që pasqyron drejtimin tonë të përbashkët. Bashkëpunimi mes Prishtinës dhe Tiranës do të forcohet edhe më tej, në projekte që zhvillojnë qytetin dhe forcojnë lidhjet tona”, ka theksuar Rama.

