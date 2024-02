Rama takohet me Hillary Clinton: Me miken e madhe të Shqipërisë dhe Kosovës Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama po qëndron në Konferencën e Sigurisë në Mynih. Ai në këtë Konferencë ka takuar edhe sekretaren amerikane të shtetit, Hillary Clinton. Rama ka ndarë në rrjete sociale disa fotografi me Hillary Clinton-in të cilën e ka quajtur mike të Shqipërisë dhe Kosovës. “Mynih – Me miken e madhe të Shqipërisë…