Rama: Shqipëria mbështet Trumpin për të parandaluar që regjimi teokratik në Teheran të zotërojë armë bërthamore

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, deklaron se “, Shqipëria mbështet fuqishëm përpjekjet e sinqerta të Presidentit Trump për të parandaluar që regjimi teokratik në Teheran të zotërojë ndonjëherë me armë bërthamore”.

Rama në një postim në rrjetin “X” shkruan:

Ky nuk është thjesht një shtet tjetër bërthamor. As thjesht një diktaturë me ambicie bërthamore. Kjo është një teokraci – e armatosur me retorikë apokaliptike, e zhytur në vite të pafundme të etiketimit të kombeve të lira si “Satanike” dhe thirrjes së hapur për shfarosjen e tyre. Nga çdo aspekt, është një devijim i veçantë – ndryshe nga çdo shtet i armatosur me armë bërthamore, pavarësisht sistemit politik.

Si një komb që ka dalë nga humnera e një regjimi të ashpër ateokratik, si një anëtar krenar i botës së lirë dhe si një partner strategjik i Shteteve të Bashkuara, Shqipëria qëndron fuqishëm pas përpjekjeve të sinqerta të Presidentit Trump për të parandaluar regjimin teokratik në Teheran që të zotërojë ndonjëherë armë bërthamore.