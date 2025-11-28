Rama shkruan për Adem Jasharin: Heroi që lindi në Ditën e Flamurit dhe u kthye në flamur të sakrificës, lirisë dhe krenarisë kombëtare
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka përkujtuar sot 70-vjetorin e lindjes së Adem Jasharit, një nga figurat më të shquara të luftës për lirinë e Kosovës, transmeton lajmi.net.
Në një postim në rrjetet sociale, Rama thekson se Jashari lindi pikërisht më 28 Nëntor, Ditën e Flamurit, dhe u bë simbol i sakrificës, lirisë dhe krenarisë kombëtare për shqiptarët.
“Sot kujtojmë edhe 70-vjetorin e lindjes së Adem Jasharit, heroit që lindi në Ditën e Flamurit dhe u kthye në flamur i sakrificës, lirisë dhe krenarisë kombëtare,” shkruan kryeministri Rama./lajmi.net/