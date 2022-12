Rama: Sheshi do të vazhdohet deri tek Posta

Në ndezjen e dritave festive në Tregun e Fundvitit, qe edhe kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, i shoqëruar edhe nga bashkëshortja e tij Kristalja, bashkë me fëmijët e tyre.

Ai është shprehur se tashmë Prishtina ka edhe një shesh të ri, atë ”Xhorxh Bush”, që sipas tij, krijon një siguri për shfrytëzim për secilin qytetar, përcjell klankosova.tv.

I pari i Prishtinës, paralajmëroi se ky shesh i ri do të vazhdojë zgjatjen deri tek Posta teksa ndau specifika se si do menaxhohet projekti.

”Deri më 8 janar do të jetë i hapur vetëm për qytetarë, ndërsa pas 8 janarit, do jetë i hapur edhe për transport publik pra për autobusë, emergjenca dhe për taksi. Normal me një shpejtësi shumë të zvogëluar. Sepse normal jemi duke bërë përpjekje ta heqim krejtësisht asfaltin e ta zëvendësojmë me transformu gjithë këtë zonë me material specifike për këmbësorë, ku qytetarët do të jenë më të sigurt për ta shfrytëzuar këtë pjesë të kryeqytetit”.