Rama: Samiti i NATO-s do të zhvillohet në Tiranë në vitin 2027 Samiti i NATO-s do të zhvillohet në Tiranë në vitin 2027. Kështu tha kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama gjatë fjalës së tij në Konferencën e Ambasadorëve në Tiranë. “Shqipëria vitin tjetër do të mikpresë liderët e 44 vendeve evropiane nga Britania në Ukrainë apo nga Suedia e Norvegjia në Turqi vitin e ardhshëm në Samitin…