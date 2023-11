Rama: Rita Ora është në Kosovë Këngëtarja nga Kosova me famë botërore, Rira Ora, së bashku me familjen e saj po qëndrojnë në Kosovë Kryetari i komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka postuar një fotografi ku shihet së bashku me Riten të cilës ia ka uruar edhe ditëlindjen. “Mirë se erdhe në shtëpi dhe gëzuar ditëlindjen Rita Ora. Ju duam. Mirë…