Rama respekton vendimin e gjykatës, anulon bllokimin e rrugëve

Kryetari i kryeqytetit, Përparim Rama ka vendosur që të shtyjë ekzekutimin e vendimit për mbylljen e disa rrugëve.

Përmes një kërkese drejtuar drejtorëve të Komunës, Rama ka kërkuar që të ndërmerren të gjitha masat për zbatimin e aktvendimit të Gjykatës Komerciale të Kosovës lidhur më këtë rast, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Të nderuar drejtor, kërkoj nga ana e juaj që të ndërmerrni të gjitha masat dhe veprimet për zbatimin e Aktvendimit KA.nr.357/23 të Gjykatës Komerciale të Kosovës me të cilin ëhstë vendosur që të shtyhet ekzekutimi i Vendimit me nr.14-020/05-171446/23 i datës 18.08.2023 i nxjerrë nga kryetari i Kryeqytetit”, thuhet në kërkesën e Ramës drejtuar drejtorëve komunalë.

Madje, Rama ka kërkuar që të njoftohen edhe operatorët ekonomik që të mos kryejn ndonjë punë deri në një vendimmarrje tjetër nga ana e Komunës duke marrë parasyshë edhe konstatimet e Gjykatës.

Ndryshe të premten paradite, Qendra për Ndihmë Juridike Falas e Institutit të Kosovës për Drejtësi (QNJ-IKD), në emër të banorëve të rrugës “Rexhep Luci” i ka dërguar kërkesë kryetarit Rama për zbatimin e vendimit të Gjykatës Komerciale për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit.

“Në këtë drejtim, në emër të banorëve të lagjes “Rexhep Luci”, QNJ-IKD, përmes këtij e-maili parashtron kërkesë për Kryetarin e Komunës së Prishtinës, që të bëjë ekzekutimin e Aktvendimit KA.nr.357/23 të Gjykatës Komerciale të Kosovës, me të cilin është vendosur që “SHTYHET ekzekutimi i Vendimit me NR. 14-020/05-171446/23 i datës 18.08.2023, i publikuar më 21.08.2023, i nxjerrë nga Kryetari i Kryeqytetit të Kosovës, derisa Gjykata të vendos me vendim përfundimtar gjyqësor përkitazi me padinë e paditësit”, thuhej ndër të tjera në kërkesën e QNJ-IKD.