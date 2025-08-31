Rama punëtorëve të Kuzhinës Qëndrore: Çdo pjatë që përgatitni është një bekim, garanci që fëmijët tanë rriten shëndetshëm
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, në prag të fillimit të vitit të ri shkollor ka zhvilluar vizitë për të falënderuar punëtorët e Kuzhinës Qendrore.
Rama u është drejtuar punëtorëve me fjalët:
“Ju jeni ata që, me mundin, djersën dhe dashurinë tuaj, e ktheni punën në mision.
Me fillimin e vitit të ri mësimor, fillon edhe puna juaj për fëmijët tanë nëpër shkolla.
Çdo pjatë që përgatitni është një bekim, një garanci që fëmijët tanë rriten të shëndetshëm e me buzëqeshje.
Faleminderit juve, drejtorit, menaxhmentit dhe të gjithëve që jeni krah i heshtur, por i pazëvendësueshëm i Kryeqytetit”.
