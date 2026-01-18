Rama publikon ftesën e Trumpit për t’iu bashkuar Bordit të Paqës
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka pranuar ftesë personale nga presidenti i ShBA-së Donald Trump, për të përfaqësuar Shqipërinë në Bordin e Paqes të ngritur për rindërtimin e Gazës.
Rama u shpreh shumë i nderuar nga kjo ftesë.
Ai sot e ka publikuar edhe letrën e pranuar nga Trump.
“MIRËMËNGJES dhe me nderin e kënaqësinë e ndarjes me ju të letrës që mora dje nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald J. Trump, duke ju falenderuar për privilegjin e besimit që më keni dhënë, si edhe duke ju siguruar se do të bëj deri në fund gjithçka duhet për ta lartësuar emrin e Shqipërisë e dinjitetin e shqiptarëve, ju uroj të diel të qetë”, ka shkruar Rama.