Rama prezanton sot projektin për transformimin e sheshit “Xhorxh Bush” Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, do të prezantojë sot projektin për transformimin e sheshit “Xhorxh Bush”. Prezantimi i këtij projekti do të bëhet në Sallën e Mediave në Komunën e Vjetër, me fillim nga ora 11:00. “Nesër, e shtunë, 13.01.2023, ora 11:00, në Sallën e Mediave në Komunën e Vjetër, Kryetari i Kryeqytetit,…