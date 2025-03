Rama prezanton modelin e pasaportës shqiptare evropiane: Mundësia historike për shqiptarët

Kryeministri Edi Rama prezantoi sot programin “Shqipëria 2030”, duke theksuar rëndësinë e zgjedhjeve të 11 majit për dhënien e pasaportës evropiane shqiptarëve. Ai deklaroi se vetëm me një mandat të katërt të fortë, Partia Socialiste mund të sigurojë anëtarësimin e Shqipërisë në BE dhe të ofrojë pasaportën evropiane për qytetarët shqiptarë.

“Mesazhi ynë është i qartë: për t’ju dhënë pasaportën e BE-së na duhet jo thjesht një mandat i katërt, por një mandat i fortë, më i fortë se tre mandatet e derisotme”, – tha Kryeministri Rama. Ai shtoi se askush tjetër nuk mund të pajisë shqiptarët me pasaportën e BE-së brenda kësaj dekade, duke theksuar se çdo luhatje e pengon procesin e anëtarësimit.

Rama theksoi përfitimet e pasaportës evropiane, si mundësinë e studimit dhe punësimit në çdo shtet të BE-së, pa leje pune, dhe me të drejta të barabarta. “Pasaporta evropiane do të bëjë të mundur lëvizjen dhe punën kudo nga Stokholmi në Lisbonë, duke ofruar të njëjtat kushte si qytetarët e vendeve të BE-së”, theksoi ai.“Kjo është një mundësi reale historike, një derë e hapur. Anëtarësimi në BE është aty, pasaporta e BE është aty”, përfundoi Rama.

Gjithashtu ai paraqiti një model të ri pasaporte, që sipas tij do të përdoret nga qytetarët shqiptarë pas anëtarësimit në Bashkimin Evropian.