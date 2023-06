Rama, “predha” e parë e euro-amerikanëve ndaj Kurtit

Tashmë është e qartë. Edi Rama është mesazhi i parë, njëherit “predha” e parë për kryeministrin Kurti prej euro-amerikanëve.

Anulimi i mbledhjes së dy qeverive, është goditja më serioze që mund t’i bëhej shefit të ekzekutivit kosovar pas zhvillimeve të fundit, përcjell lajmi.net.

Përderisa nga Qeveria e Kosovës pohuan se anulimi u bë i njëanshëm, nga ana tjetër mund të konsiderohet veç konfirmim, pasi Edi Rama, në konferencën e bujshme mediatike të mbajtur rreth orës 19:30, tregoi se u desh ta merrte këtë vendim, si masë e patjetërsueshme ndaj qëndrimeve të Kurtit karshi atyre që dhanë vulën kryesore për pavarësi.

Edi Rama: Lëvizjet e Kurtit, taktikë elektorale e brendshme Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka thënë se lëvizjet e Kurtit janë vetëm taktikë. Sipas tij, Kurti po i bën këto lëvizje me të vetmin qëllim që të fitojë elektorat të brendshëm, përcjell lajmi.net. Ai gjithashtu përmendi një plan të ndërkombëtarëve, që sipas tij kanë gishtin te butoni ndaj Kosovës.

Gjithsesi, Edi Rama potencoi faktin se në një bisedë telefonike me Kurtin i kishte propozuar një takim të formatit më të ngushtë, ku do të mblidheshin ministrat e Jashtëm dhe ata të Mbrojtjes, me propozimin që u hodh poshtë nga kryeqeveritari ynë.

Veç kësaj, Rama paralajmëroi edhe masa të tjera ndëshkuese ndaj vendit tonë, duke bërë të ditur se ndërkombëtarët kanë gishtin te butoni ndaj Kosovës.

Nuk shkuan shumë minuta dhe REL, duke u thirrur në burimet e veta, raportoi për masat gjegjëse.

Sipas asaj që thuhet nga mediumi i afërt me autoritetet ndërkombëtare, sanksionet do të fillojnë që nga pezullimi i ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarje të nivelit të lartë, që do të pasohen me punën e përashkët të grupeve aktuale Kosovë – BE, duke mos harruar këtu as pasojat financiare.

Si masë e katërt është paraparë edhe ulja e nivelit të pranisë publike në zhvillimet e ngjarjet e përbashkëta kur marrin pjesë anëtarët e Qeverisë së Kosovës./Lajmi.net.